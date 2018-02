Coinvolte nell'incidente una macchina della Guardia di finanza ed un'utilitaria guidata da un palermitano. Due le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale dai sanitari del 118.Nella zona della Favorita si sono registrati forti rallentamenti al traffico, in attesa della rimozione dei mezzi dalla carreggiata, infatti, si sono fermate lunghe colonne d'auto.altri tre scontri si sono verificati in viale Francia angolo viale Strasburgo, via Massimo D'Azeglio altezza via Bonanno e corso Calatafimi angolo piazza Indipendenza. Altri due automobilisti sono rimasti lievemente feriti. Le indagini sono in corso.