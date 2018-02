Le sue condizioni vengono definite stabili, ma ancora gravissime per via delle emorragie riportate nell'impatto. L'incidente è avvenuto il 10 febbraio scorso nei pressi della cittadella universitaria. Il giovane è stato investito dalla macchina guidata da una palermitana di 26 anni che si è poi fermata per prestare soccorso e lanciare l'allarme. Il sedicenne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico, poi è stato trasferito all'ospedale di Villa Sofia, dove si trova ricoverato con prognosi riservata.In ansia i compagni di scuola dell'istituto superiore statale Rutelli: "Ti aspettiamo, torna presto tra di noi". "Mi dispiace tanto, spero che ti rimetterai presto in piedi". Nell'impatto il giovane è stato scaraventato sull'asfalto, riportando anche gravi fratture facciali.