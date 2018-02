PALERMO - Il Tribunale di Palermo ha condannato a 5 anni di reclusione, in continuazione con una precedente condanna, e a 6 anni e 8 mesi. Assoltiche resta però in carcere per una precedente condanna per detenzione di armi. Gli imputati erano accusati di estorsione aggravata.Erano stati arrestati nell'operazione Apocalisse nella quale nel 2014 finirono in manette un centinaio di persone. Circa ottanta sono state già condannate in primo grado a 700 anni di carcere. Dal troncone in ordinario erano state stralciate le quattro posizioni trattate oggi.e furono ricostruite diverse ipotesi di estorsione.Le indagini sono state condotte dalla Dda di Palermo e in particolare dai sostituti Amelia Luise, Annamaria Picozzi, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene. (ANSA).