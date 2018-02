I carabinieri hanno arrestato a Milazzo (Me) Salvatore Parasole, 32 anni, con l'accusa di violenza privata, violazione di domicilio, lesioni e minaccia. L'uomo si era recato nella dimora della sua ex convivente, che attualmente abita con la madre ed il suo nuovo compagno, e qui ha aggredito le due donne mettendo a soqquadro tutta la casa.Le due malcapitate sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso. Subito dopo i militari hanno bloccato l'uomo. Processato, questa mattina, per direttissima è stato condannato a 3 anni di reclusione. (ANSA).