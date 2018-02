, poco dopo le 18,00 di oggi pomeriggio al centro commerciale Poseidon di Carini, ha incontrato gli oltre ottocento fan che erano lì ad attenderlo e firmato le copie di “Parole, Rumori e Anni parte1”, seconda raccolta ufficiale del cantautore romano pubblicata il 9 febbraio da Sony Music e RCA Records. “Un nuovo progetto discografico”, una raccolta di brani che più hanno caratterizzato il suo percorso artistico dal 2007 ad oggi – come ha spiegato Moro su Facebook – che contiene 13 brani “ri- arrangiati, ri-suonati, ri- mixati e ri- masterizzati, con l’aggiunta di due inediti”, tra cui “Non mi avete fatto niente”, la canzone vincitrice di questo Festival di Sanremo, cantata insieme a Ermal Meta. Il progetto prevede una seconda parte di raccolta: “Parole, Rumori e Anni 2” che conterrà altri 15 brani ed uscirà fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019., ha suscitato la gioia e le urla di oltre 800 fans che erano in coda da diverse ore per strappargli un abbraccio e un autografo sul cd acquistato. Massima disponibilità per il cantautore 42enne che non si è risparmiato in sorrisi e foto con il suo pubblico. 21 anni di carriera, Moro è ormai veterano del palco dell’Ariston. Ha partecipato sei volte al Festival della canzone italiana in veste di cantautore e due in veste di autore. Due vittorie: nel 2007 con “Pensa” nella sezione Giovani (che vinse pure il premio della Critica Mia Martini) e quest’anno nella sezione Big con “Non mi avete fatto niente”. Due vittorie con due brani impegnati dal punto di vista sociale. In qualità di autore ha partecipato due volte: nel 2012 con “Sono solo parole” interpretata da Noemi e nel 2016 con “Finalmente piove” per Valerio Scanu.Il 16 giugno intanto si preparino i fan per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre a maggio parteciperà insieme a Ermal Meta, all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona, dove - in qualità di interpreti della canzone vincitrice del Festival - rappresenteranno l’Italia.