, candidato alle elezioni nazionali come capo politico della lista "Italia agli Italiani", sarà a Palermo il 24 febbraio per un comizio che si terrà nel pomeriggio. Il luogo non è stato ancora comunicato, probabilmente temendo altre manifestazioni di protesta come quelle già verificatesi in altre città. "Ma il punto - scrive in una nota un cartello di associazioni - non è il luogo in cui la manifestazione si volgerà: il punto è che non ci può essere spazio e luogo per una manifestazione simile a Palermo"., ex capo di Terza Posizione, condannato per banda armata e associazione sovversiva, fuggito all'estero nel 1980 e rientrato in Italia solo dopo che i suoi reati sono caduti in prescrizione senza che lo stato riuscisse a sanzionarlo - proseguono - e partecipare alle elezioni non è e non può essere un salvacondotto per legittimare organizzazioni di estrema destra come questa che non nascondono affatto nostalgie e riferimenti culturali fascisti e razzisti. Siamo quindi fermamente contrari a qualunque forma di ospitalità che la città di Palermo si appresterebbe ad offrire ad una loro manifestazione, quale che sia il luogo nel quale si svolgerà"."La copertura offerta da Forza Nuova al cecchino di Macerata, Traini, e il continuo ripetersi di atti di violenza e xenofobia riconducibili ad appartenenti a questa organizzazione dimostrano in modo inequivocabile che non si tratta di garantire la libertà di associazione o di riunione, ma piuttosto di impedire che si reiterino comportamenti che di fatto tendono alla ricostituzione di una nuova forma di partito fascista e costituiscono comunque un incitamento all'odio razziale, vietato dalla legge e dalla Costituzione italiana. Ricordiamo - se ce ne fosse bisogno - che in base alla legge Mancino del 1993 è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tutte le manifestazioni di Forza Nuova infrangono questi divieti".al Comune di Palermo, città dell’accoglienza, di negare la concessione di spazi pubblici per iniziative che non possono essere spacciate come propaganda elettorale o libera manifestazione del pensiero o della libertà di riunione, configurandosi piuttosto come chiaramente preordinate alla sovversione dell’ordine democratico stabilito dalla nostra Carta Costituzionale che afferma principi, come quello di non discriminazione e il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, che sono stati continuamente violati da tutte le iniziative fin qui promosse da “Forza Nuova”. Ci aspettiamo che lo Stato, le Istituzioni difendano i principi della nostra Costituzione, le leggi e i principi della nostra democrazia, che nulla hanno a che vedere con chi propugna ideali di odio, violenza e xenofobia".ADIF, Associazione Diritti e frontier, ARCI Palermo, Centro Salesiano "Santa Chiara" Palermo, CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud Cobas Palermo Emmaus Palermo e Rete dei Numeri Pari Palermo ANPI Palermo Coord.to Prov.le Democrazia Lavoro CGIL Palermo Coord.to Regionale Democrazia Lavoro CGIL Sicilia Ufficio Migranti CGIL ARCIGAY Palermo Coordinamento Palermo Pride ROMpiamo i pregiudizi e La migration Coordinamento Antitratta Favour e Loveth Osservatorio "Noureddine Adnane" UAAR Palermo.lista che corre alle prossime elezioni Politiche del 4 marzo, "si è attivato nella giornata di oggi 20 febbraio per chiedere a Prefetto e Questore di Palermo di impedire ogni manifestazione di stampo fascista, così come previsto dalla legge . Al Sindaco di Palermo facciamo richiesta invece di non concedere nessuna Piazza della Città a chi semina odio e incita alla violenza verso il diverso", spiegano in una nota.