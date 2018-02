Innanzitutto si dovrà confrontare la rapina con tutte le altre su cui hanno indagato finora le forze dell'ordine. Comprese quelle messe a segno a raffica da rapinatori dello Zen per rubare carichi di sigarette. Il popolare rione palermitano potrebbe essere stata, infatti, la direzione di fuga dei rapinatori. Poche ore dopo l'omicidio a Torretta, uno dei primi paesi della provincia di Palermo, viene ritrovata una Citroen C4 distrutta dalle fiamme. La macchina era stata rubata otto mesi prima a Terrasini. È la stessa auto usata dai rapinatori? I poliziotti hanno scoperto che la Citroen alle 21.53 della sera del delitto è transitata sotto il ponte di viale Michelangelo-Viale Lazio in direzione Trapani, e due minuti in quello di via Belgio. Le tracce si perdono all'imbocco dell'autostrada per Mazara del Vallo. Tommaso Natale, Zen o Sferracavallo sono le possibile direzioni di fuga. Da qui verso Torretta, dove la macchina viene bruciata.

consentono grazie a sofisticati programmi, di misurare i tratti antropometrici dei rapinatori-assassini. I dati investigativi possono essere confrontati grazie alla tecnologia con quelli di alte rapine.

Il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di archiviazione e ordine tre mesi di nuove indagini sull'omicidio di Daniele Discrede, ucciso al culmine di una rapina il 24 maggio 2014 , davanti al deposito di bibite che gestiva in via Roccazzo., che si sono affidati all'avvocato Atonino Gattuso.I rapinatori sapevano che avrebbero trovato Discrede al supermercato, conoscevano i suoi spostamenti e sapevano che addosso aveva del denaro. Non è tutto: ci sono strane telefonate e strane presenze, anche sul luogo del delitto, di ex dipendenti del supermercato che meritano un approfondimento.