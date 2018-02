PALERMO - La polizia stradale ha bloccato la scorsa notte un giovane di 25 anni di Partinico (Pa) alla guida di un'Opel Zafira che procedeva contromano nell'autostrada Palermo Mazara del Vallo. Diversi automobilisti nella zona di Carini hanno chiamato la sala operativa della Polstrada segnalando la presenza dell'auto. Gli agenti hanno bloccato la vettura a Villagrazia di Carini. Per il giovane è scattato il ritiro della patente e una pesante multa. Alcuni automobilisti avevano lanciato l'allarme anche su Facebook. "Aiuto c'è un auto in contromano in autostrada. Attenzione", ha scritto una donna. (ANSA).