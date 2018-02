un albanese di 23 anni si era portato in auto la figlia di cinque anni di un parente, quest'ultimo ignaro di tutto, dal quale si era anche fatto dare in prestito l'utilitaria. Il giovane, che viaggiava lungo la SP 25, è stato bloccato ieri sera dai militari al termine di un inseguimento durante il quale si è disfatto di 12 grammi di cocaina, tentando anche di speronare e tamponare l'auto dei militari.Il giovane è stato bloccato dopo una breve colluttazione. La bambina, impaurita ed in preda ad una crisi di pianto, si è lanciata tra le braccia di un militare chiedendo aiuto e di poter tornare a casa. La piccola, una volta rassicurata, è stata trasportata in caserma e riconsegnata al padre. L'albanese è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. La droga sequestrata verrà inviata al Laboratorio Analisi dell'Asp per gli esami che dovranno individuarne il principio attivo. Le indagini proseguiranno per individuare la provenienza della droga e se il giovane spacciava autonomamente faccia parte di una rete più vasta.(ANSA).