RAGUSA - Un nigeriano richiedente asilo ospitato nel centro di accoglienza di Via Criscione Lupis, a Ragusa, è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché sorpreso nella struttura con diverse dosi hashish pronte per la vendita, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il giovane, Lucky Ihiehie, di 21 anni, aveva presentato ricorso in seguito al rigetto della domanda di asilo da parte della commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna che si era insospettita per il continuo via vai di giovani. Il Gip ha convalidato l'arresto e ha disposto per il giovane extracomunitario gli arresti domiciliari nello stesso centro. (ANSA).