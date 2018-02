E' accusato di

violenza sessuale, rapina e sequestro di persona Martino Biuso, 46 enne palermitano, pregiudicato, lavoratore precario ex Pip. E' ritenuto dagli inquirenti il responsabile dell'aggressione ai danni di una ragazza inglese di vent'anni che da tempo si è trasferita a Palermo.

Le ultime ore prima degli abusi sono state ricostruite dagli investigatori della squadra mobile coordinati dalla Procura che da quel giorno hanno portato avanti le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere collocate nel centro storico della città e agli accurati esami della Scientifica, è arrivata la svolta. In base a quanto accertato, l

invece di riportarla a casa l’ha condotta in un luogo isolato, a Brancaccio. Nella zona industriale ha preso vita la violenza: la giovane è stata violentata e rapinata del cellulare e del denaro che aveva poco prima prelevato al bancomat.

Le indagini iniziate immediatamente sono state molto articolate e complesse e hanno permesso di individuare l’indagato, che ha precedenti per rapina, lesioni e porto abusivo d'arma, del quale si era in possesso solo di alcune immagini sfocate e del modello e colore dell’auto.

Determinante è stato anche il ruolo del Gabinetto Provinciale della polizia Scientifica che attraverso gli operatori del laboratorio di biologia ha individuato sui vestiti della donna il profilo genetico dell’aggressore e lo ha confrontato con quello estratto dai reperti che con sono stati acquisiti dal personale della squadra mobile, identificando l’autore della violenza. Il provvedimento

è stato emesso dal gip Roberto Riggio, su richiesta del pm Righi del pool dei Reati sessuali, coordinato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

