Solo che la vittima, stavolta, è un ragazzo di destra-destra, noto alle cronache e per le sue posizioni ideologicamente estreme. Resta il fatto di una violenza che si dice 'antifascista', celebrata sotto una bandiera di libertà che non le appartiene. E lo sdegno, quello vero? Tocca accontentarsi di qualche tiepido comunicato stampa che sembra prescritto dal medico.

. Posso solo abbozzare questo, a caldo: se fosse accaduto il contrario, oggi saremmo in stato d'assedio. E magari sarebbe intervenuto Mattarella". Pietrangelo Buttafuoco è laconico, ma il suo intervento ha un'eco da non sottovalutare. Lui, giornalista, scrittore e intellettuale - dichiaratissimo - di destra, sceglie un paradosso per descrivere la brutta storia che ha immerso Palermo in un clima da anni Settanta. Una tesi che ha una sua congruità mediatica.si susseguono, a catena, altre suggestioni. Già, se fosse successo il contrario. Se fosse stato un uomo di estremissima sinistra a subire la violenza? Forse, ci sarebbero state reazioni diverse, molto più veementi. Forse, davvero, perfino il Presidente della Repubblica - il palermitano Sergio Mattarella - sarebbe, prontamente, intervenuto.. Laura Boldrini, per esempio, ha meritoriamente ammonito, con un apprezzabile tweet: "Condanno la brutale aggressione di Palermo ai danni di un esponente di Forza Nuova. I violenti non usino l'antifascismo per giustificare le loro azioni. L'antifascismo è una cultura di pace". Giusto, ma non proprio vibrantissimo. E - chissà - ci vorrebbe più determinazione, mentre il tramonto di Palermo porta con sé una cappa di odio, col riverbero di un domani dalle fragili sicurezze.