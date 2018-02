Adesso per entrambi si deve attendere al convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.

i presunti aggressori del leader di Forza Nuova, Massimo Ursino. Entrambi fanno parte del centro sociale Anomalia.L'accusa è pesantissima: tentato omicidio in concorso con altre persone al momento ignote. Si tratta delle sei persone che hanno partecipato al pestaggio di ieri sera in via Dante. Il fermo riguarda Mancuso e Codraro, studente il primo e cuoco il secondo, perché solo i loro volti sarebbero rimasti impressi nel video di una telecamera di sicurezza. La risposta della Digos è stata immediata. Il provvedimento è stato appena notificato ai due fermati che si trovano negli uffici della Questura con altre tre persone che, almeno per il momento, possono tornare a casa., non è nuovo alle cronache giudiziarie. Nel luglio 2016 il Gup di Cremona aveva assolto il ventottenne di Milazzo, che studiava a Palermo, dal reato di devastazione e saccheggio, e lo aveva condannato a nove mesi e 23 giorni di reclusione pena sospesa per resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza è stata appellata.faceva parte del Collettivo universitario autonomo di Palermo. Gli scontri si erano verificati durante una manifestazione dei centri sociali e dei comitati antifascisti a Cremona."Si tratta di un'ipotesi sproporzionata e meramente vendicativa che sarà ridimensionata alla prova dei fatti".