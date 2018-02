Oltre 50 multe sono state contestate in tre giorni dai vigili urbani ad altrettanti cittadini di Campobello di Mazara che dovendo effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti non ne hanno rispettato il calendario per il conferimento così come disposto da una ordinanza del sindaco Giuseppe Castiglione."Viste le numerose violazioni accertate - dice il comandante della polizia municipale Giuliano Panierino - proseguiremo i controlli. Non è ammissibile che a causa di quei cittadini che ancora si rifiutano di fare la differenziata tutti i campobellesi siano costretti a vedere la spazzatura sulle strade". (ANSA).