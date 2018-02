, al fine di tutelare i diritti degli animali e la pubblica incolumità. L’assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del giorno presentato da Giuseppe Milazzo, deputato di Forza Italia. L’idea era stata lanciata dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, subito dopo i gravi fatti avvenuti a Sciacca, dove oltre 40 cani sono morti per avvelenamento., diventato ormai un'emergenza regionale - ha detto Miccichè. - Sono necessarie misure per contenere il numero dei cani vaganti e detenuti nei canili, attraverso un lavoro sistematico dei settori di riferimento e un’adeguata campagna di sterilizzazione – sottolinea -. Un organismo che ha l’obiettivo di fare chiarezza a livello legislativo e dare piena attuazione alle leggi di riferimento, in collaborazione con le principali associazioni animaliste dei territori", conclude.quello che serve lo paghiamo con la sua pensione e con il mio emolumento", lo ha raccontato il presidente della Regione, intervenendo in aula all'Ars dopo il voto sulla costituzione si una commissione parlamentare sul Randagismo. "Amare un animale non è un dovere - ha aggiunto Musumeci - rispettare un animale quello sì, è un dovere da parte di tutti". "Esprimo la solidarietà del governo regionale al sindaco di Sciacca, vittima di attacchi ingenerosi", ha aggiunto Musumeci, riferendosi al sindaco di Sciacca Francesca Valenti destinataria di alcune minacce e insulti via social network dopo la morte, nei giorni scorsi, di alcuni cani randagi nella sua città. Anche il presidente della commissione Sanità dell'Arsed il parlamentare regionale del Pdsono intervenuti in aula per esprimere solidarietà al sindaco Valenti."La costituzione di una commissione sul randagismo all’Ars - ha detto Michele Catanzaro - rappresenta un passo avanti da parte del Parlamento regionale: bisogna introdurre nuovi e più efficaci strumenti, anche normativi, per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di potere affrontare e superare questo fenomeno".