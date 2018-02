sarà in Sicilia con il suo tour "Il futuro in programma", la serie di appuntamenti che il frontman del M5S ha organizzato in tutta italia muovendosi in camper. Il tour è partito il 1 febbraio e vedrà Alessandro Di Battista attrave rsare l'Italia fino al 2 marzo. Il deputato romano il 21 febbraio alle ore 12.00 sarà a Messina (Piazza Cairoli) e alle ore 18.00 a Corleone (Piazza Falcone e Borsellino), per raccontare il programma di governo del MoVimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista riparti rà subito dopo l'incontro per proseguire verso il Casertano.

Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 21 febbraio, in Sicilia.1) CATANIA - Liceo Nicola Spedalieri, ore 09:30 Incontro su 'Braille in movimento', organizzato dalla sezione di Catania dell'Unione italiana ciechi in occasione della XI edizione della Giornata nazionale del Braille.2) CALTANISSETTA - Palazzo di Giustizia, ore 9:30 Udienza del processo all'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto sullo scandalo della gestione dei beni confiscati alla mafia. Depone, tra gli altri, il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi.3) PALERMO - Davanti carcere Ucciardone, v.Albanese 3, ore 10:30 Conferenza stampa del responsabile della sicurezza di Civica popolare Aldo Di Giacomo, sugli effetti del nuovo ordinamento penitenziario.4) MESSINA - Piazza Cairoli, ore 12:00 Alessandro Di Battista del M5s in Sicilia con il suo tour "Il futuro in programma". Alle 18:00 sarà a Corleone in Piazza Falcone e Borsellino.5) MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele ore 16:00 Comizio elettorale del segretario del Pd Matteo Renzi. Alle 19:00 sarà a Palermo al Teatro Al Massimo.6) PALERMO - Palazzo Ziino, via Dante 53, ore 17:00 Inaugurazione della mostra 'Liber Fare', a cura di Enzo Patti e Toni Romanelli, che espone la collezione completa - 170 opere - dei libri d'artista della biblioteca dell'Accademia di Belle Arti.7) MISTERBIANCO (CT) - Centro Sicilia, ore 17:30 Il cantante Fabrizio Moro incontra i fan e firma copie del suo Cd "Parole rumori e anni".8) PALERMO - Palazzo Francavilla, ore 18:00 Conferenza "Alla scoperta della Slovenia", organizzata dall''Ente sloveno per il turismo in Italia.9) PALERMO - Teatro Al Massimo, ore 19, Matteo Renzi in Sicilia per la campagna elettorale.10) PALERMO - CORLEONE (PALERMO) - Il portavoce del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista