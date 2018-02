Tutti con bomber scuro e il volto coperto. Hanno legato Ursino con del nastro adesivo e hanno iniziato a sferrargli contro calci e pugni alla testa provocandogli anche la frattura del naso.

Soltanto l'intervento e le urla dei passanti hanno evitato che le conseguenze della spedizione punitiva fossero più gravi. Una signora di passaggio con la macchina non ha esitato a fermarsi. Poi, è accorsa una guardia giurata armata. Ma la vera svolta nella ricostruzione è arrivata grazie alle immagini di una telecamera di sicurezza piazzata in via Dante. E' stata filmata la fuga degli otto, due di loro hanno alzato la testa in favore di telecamera. Da qui il loro riconoscimento, trattandosi di persone con precedenti penali. Le indagini si sono concentrate sul centro 'malarazza' di via Cavour, una costola dei centri sociali 'Anomalia' ed 'Ex carcere'.