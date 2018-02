Adolfo Urso candidato di Fratelli d'Italia al Senato in Sicilia, incontrerà oggi e domani le categorie produttive siciliane a Palermo e a Catania nelle sedi di Confindustria, Confcommercio e Camera di Commercio per ascoltare le esigenze delle imprese e illustrare loro il programma di Governo di Fratelli d'Italia a sostegno delle imprese.

In particolare sarò a Palermo mercoledì 21 alle ore 18 presso la sede di Confindustria; giovedì 22 alle ore 11 presso la sede di Confcommercio. Sempre giovedì 22 alle 16.30 sarò invece alla Camera di Commercio di Catania in Via Mandrà e alle 18.30 presso la sede locale di Confindustria in Viale Vittorio Veneto

“Ridurre da subito le tasse sulle imprese con la flat tax, premiare le imprese che assumono con la riduzione delle imposte sulle imprese che creano nuova occupazione, zero tasse per tre anni ai giovani che realizzano la loro impresa. Soprattutto legalità e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per realizzare uno Stato amico,non vessatorio, che realizzi le infrastrutture e crei le condizioni di mercato in cui torni la voglia di fare, investire, produrre.”