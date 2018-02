. Poi l'impatto e il volo terribile dopo lo schianto. Il tutto, immortalato in un video che ha fatto il giro del Web. I carabinieri di San Lorenzo guidati da Andrea Senes hanno individuato sia il fantino che il proprietario del cavallo finiti contro un palo di via Sandro Pertini a forte velocità.Una scena drammatica, quella dell'impatto, che aveva fatto temere il peggio. I militari, in collaborazione con i carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, hanno passato al setaccio il quartiere e trovato anche le stalle abusive in cui veniva custodito il cavallo, trovato per fortuna in buone condizioni di salute, accertate dai veterinari dell'Asp che hanno rilevato soltanto un'escoriazione alla zampa destra ed hanno applicato il microchipi medici hanno espresso per lui una prognosi di trenta giorni e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri. Nei confronti del proprietario, del cavallo, P.F di 27 anni, è stata elevata una sanzione amministrativa di 5498 mila euro: nelle stalle abusive realizzate nella zona di Partanna Mondello, sono stati trovati altri due cavalli, anche questi custoditi senza alcuna documentazione. L'area è stata sequestrata, i tre cavalli sono stati affidati ai proprietari in custodia giudiziaria.