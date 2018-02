PALERMO - Il concerto in re minore per pianoforte e orchestra di Brahms inaugura il 4 marzo alle 18, al teatro Massimo di Palermo, la stagione concertistica del Conservatorio. Solista è un ex alunno, Fabio Romano. "Finite le celebrazioni del quarto centenario - spiega il presidente Gandolfo Librizzi - la vera sfida è quella di uscire allo scoperto con una stagione che spazia dalla classica al jazz al barocco. Dare spazio agli studenti, abituarli ad esibirsi insieme ai docenti". Il 18 marzo sarà portato in giro per la città e in provincia, con un furgone attrezzato, il Gran coda Steinway, costato oltre 150 mila euro. Per il pianoforte è stata lanciata l'iniziativa "compra un tasto": con 1.700 euro si acquista il diritto a usare la sala Scarlatti e il pianoforte per un evento. Tra le altre iniziative: la musica portata all'Ismett di Palermo e l'orchestra interculturale, riservata a cittadini di altri paesi. Il direttore Gregorio Bertolino ha messo a fuoco le principali iniziative dell'anno: il Festival Beethoven, i concerti a Palazzo Mirto, al mercato di San Lorenzo; e ancora: l'orchestra jazz del Conservatorio al Teatro Santa Cecilia, la musica elettronica con "Ritorni alle terre" di Maria Paola Altese.