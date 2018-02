Lo svolgimento delle operazioni è sorvegliato con discrezione da un servizio d'ordine.

Le Vibrazioni torneranno in Sicilia il prossimo 13 aprile per un concerto al Teatro Golden di Palermo.

. Oltre un centinaio i pass venduti e numerose le persone in coda. La band milanese ha fatto tappa nel capoluogo per incontrare i fan e firmare le copie del nuovo album "V" (Artist First), disponibile in CD e vinile. Il primo singolo estratto è "Così Sbagliato", brano presentato alla 68° edizione del Festival di Sanremo e piazzatosi all'undicesima posizione. Il brano inoltre ha segnato ufficialmente la reunion del gruppo, che si era sciolto nel 2012, e su cui il frontman, Francesco Sarcina, ha detto: "La partecipazione a Sanremo è stata importante, quale migliore occasione per raccontare che siamo tornati, più forti di prima! [...] Nell'album raccontiamo storie, vite diverse, che tra poche settimane porteremo in giro per l'Italia."Un pubblico vibrante di euforia e piuttosto vario quello che sta accogliendo Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda e che sta animando la libreria del centro.