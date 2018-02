ROMA - "Non parlo di campagna elettorale: non è campagna né città, fatta di false promesse e di insulti. Litigi fra comari". Lo ha detto Andrea Camilleri rispondendo alle domande dei cronisti a Viale Mazzini nel corso della presentazione de La mossa del cavallo, film tv tratto dal suo romanzo storico con protagonista Michele Riondino e con la regia di Gianluca Tavarelli, una produzione Palomar. "Certamente - ha aggiunto lo scrittore - la politica ha perduto la maiuscola, la p è minuscola. Il divario tra nord e sud è spaventoso. Ho sentito alla radio che a Trento si vive 3 anni in più che al sud. Altro che errori dell'800: siamo arrivati a pescare anche quelli del '300 per arrivare al punto in cui siamo".(ANSA).