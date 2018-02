ROMA - L'ondata di gelo che da domenica sera arriverà in Italia e che durerà almeno 4 giorni non sarà l'unica di questo inverno: entro la prima metà di marzo, infatti, è possibile l'irruzione di una nuova massa d'aria fredda che porterà nuovamente le temperature sotto zero ovunque. Sono le previsioni di Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr. "L'indebolimento del vortice che si trova sopra il Polo Nord, causato dal riscaldamento della stratosfera - spiega - provocherà, da sabato, una discesa di aria gelida che si riverserà sull'Europa, interessando da domenica sera anche l'Italia. Gli effetti di questo fenomeno in Italia si avranno fino a giovedì, con temperature minime anche di -9 gradi". La debolezza del vortice polare potrebbe inoltre provocare un altra ondata di gelo entro i primi 15 giorni di marzo. "L'aria fredda - aggiunge Gozzini - potrebbe scendere sulla Siberia o direttamente sull'Europa. Anche in questo caso avremo temperature minime sotto lo zero, ma l'intensità del fenomeno potrà essere valutata nei prossimi giorni". (ANSA).