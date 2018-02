PALERMO - Cortei e manifestazioni politiche si svolgeranno sabato prossimo a Palermo, organizzate da Forza Nuova e dai centri sociali. Previsto un grande spiegamento di forze dell'ordine per garantire il regolare svolgimento delle due iniziative, soprattutto a pochi giorni dall'aggressione di Massimo Ursino, segretario provinciale di Fn. Intanto domani dovrebbe avvenire la convalida dei fermi di Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, accusati del pestaggio. I centri sociali e Potere e Popolo manifesteranno in Piazza Verdi e davanti al Teatro Massimo. La manifestazione di Forza Nuova si svolgerà prima con un concentramento in piazza Crispi, poi un corteo, ancora da stabilire, per le vie di Palermo fino in piazza Verdi, dove si terrà il comizio di Roberto Fiore, leader di Forza nuova.(ANSA).