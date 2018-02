Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia:1) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 10:00 Antonio Ingroia presenta programma e candidati della Lista del Popolo per la Costituzione alle elezioni politiche del 4 marzo. Alle 15.45 è a Siracusa, nell'Istituto Sacro Cuore, in Via Francesco Laurana 2. Alle 17.30 è a Modica (Ragusa) nel baricentro, in Corso Umberto 470. Alle 19 è a Ragusa, nel Cinema Ideal, in Piazza Libertà.2) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 11:00 Presentazione della I edizione della Run4EtnaCity, mezza maratona in programma a Catania domenica prossima.3) PALERMO - Conservatorio, Teatro Massimo, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della Stagione artistica 2018 del Teatro Massimo. Saranno inoltre illustrate le caratteristiche costruttive del nuovo pianoforte Steinway Gran Coda acquistato di recente dall'Istituto.4) CATANIA - Ex Motel Agip, Via Messina 626, ore 17:30 Assemblea organizzata da Confedercontrinuenti a supporto di imprese e famiglie dopo il blocco dei conti correnti della Banca Base di Catania.5) ACI CASTELLO (CT)- 'Ingranaggi culturali', Via V. Veneto 29, ore 17:30 Dibattito dal titolo "Ricerca e innovazione", organizzato dal deputato nazionale del Pd Giuseppe Berretta. Partecipano, tra gli altri, il direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell'Infn Giacomo Cuttone, Stefano Gresta, il docente universitario e già presidente dell'Ingv Stefano Gresta, il ricercatore dell'Ibam-Cnr Paolo Romano, il ricercatore del Cnr Francesco Cammarata.6) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Il gruppo "Le Vibrazioni" firma le copie del nuovo disco "V".7) CATANIA - Via Crispi 264 - ore 19:00 Inaugurazione del comitato civico 'È Catania' per la candidatura a sindaco di Emiliano Abramo.8) MESSINA - Comitato elettorale di Pietro Navarra, Via Tommaso Cannizzaro 9, ore 19:15 Incontro con i candidati del Pd Pietro Navarra, Giuseppe Laccoto, Beppe Picciolo e Fabio D'Amore. Interviene l'europarlamentare del Pd Michela Giuffrida.