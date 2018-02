Questi gentiluomini in tutto il mondo vengono definiti fascisti. Mi suona un po' strano quando raffinati intellettuali dicono che questo non è il fascismo storico, certo, ma è qualcosa che chiunque a lume di naso chiama fascismo”.

Tanto più in quelle zone dove è forte la tensione sociale. Così, sentito da Livesicilia dopo che a Palermo il segretario di Forza Nuova Massimo Ursino è stato il bersaglio di un agguato squadrista in pieno centro.Il docente universitario precisa subito: “Ci sono state discussioni su questo tema alquanto vaghe. E cioè se questo sia vero fascismo, se c'è un fascismo...“Se parliamo degli anni Settanta il riferimento potrebbe esserci. Ma manca quel clima di deriva violenta in tante persone. Non penso che la gente oggi sia disponibile a scendere in un'atmosfera di guerriglia. Ciò detto non voglio fare lo storico raffinato: qualcosa che si può definire fascismo c'è anche se ha pochissimo a che vedere col fascismo storico.“E' verissimo. Però, come lei sa, questa gente che usa questi linguaggi così duri non lo fa sul serio”....“E certo. Quando la Lega parlava dei 30 mila fucili lombardi non ci credeva, ma magari a furia di dirlo... Chi usa questo linguaggio è un irresponsabile e il fatto che lo faccia un buffone non ci salvaguarda. Questa forma di razzismo così diffusa con l'idea che alla gente per colore della pelle vadano negati i diritti può portare nel tempo, siccome la società multirazziale ci sarà, a uno scenario in cui le cose si metteranno male. Sarà una situazione nuova per il nostro Paese”.“No, siamo molto distanti. Quell'atteggiamento era pericoloso perché prendeva sotto gamba fenomeni che coinvolgevano centinaia di persone. Se un imbecille fa a pugni o sprangate con un gruppetto, è una cosa, se questo assume dimensioni di un certo livello, è diverso. Però ci sono dei discorsi che si sentono oggi e che non si sa quanto sono fatti sul serio ma che alla lunga sono molto provocatori e rischiano di scappare di mano”.“Non lo so. Sono dei violenti. Ed è gente che crede nella violenza come espressione violenta. Se chiunque crede nella violenza politica è fascista, allora si può dire che sono fascisti, in quel senso. Ma dall'altra parte di certo ci sono persone che si ispirano più o meno dichiaratamente al fascismo. E questo può portare a un imbarbarimento del Paese”.“Certo che c'è. Se queste cose si vanno a insediare nelle nostre periferie, nei luoghi della società multirazziale, poi lì non è che diventa così facile dire 'non è che facevamo sul serio'”.“Lo abbiamo visto a Roma, a Ostia. Se questo arriva in luoghi dove c'è forte tensione sociale allora non si sa davvero come può finire”.