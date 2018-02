ROMA - Ancora maltempo su gran parte dell'Italia e nuova allerta meteo della Protezione civile. Dal pomeriggio di oggi, indica l'avviso, nevicate sulla Sardegna a quote superiori ai 600-700 metri. Dalla tarda mattinata di domani continueranno le nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, a quote superiori ai 300-500m sulla Toscana. Persisteranno poi venti forti con raffiche fino a burrasca forte su Toscana ed Emilia-Romagna in estensione alle Marche e Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico sul settore orientale dell'Emilia Romagna, sulle Marche, sull'area dei bacini del Lato e del Lenne in Puglia, sulla Calabria, sul settore centro-settentrionale della Sicilia. Valutata allerta gialla su gran parte dell'Emilia Romagna e dell'Umbria, su Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Basilicata, sul resto della Puglia e della Sicilia... (ANSA).