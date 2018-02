L'attacco frontale è verso il gruppo di Davide Faraone e il processo che secondo i “dissidenti” vorrebbe trasformare il Pd nel “partito di Renzi”. “ La composizione delle liste per le elezioni politiche ha confermato questo disegno – scrive Sicula -. La stragrande maggioranza dei collegi è stata assegnata dall’alto ad esponenti che nulla hanno a che vedere con i valori del partito democratico, umiliando storie, appartenenze e territori”.

. In meno di dieci giorni, infatti, si sono dimessi il segretario provinciale dei Giovani Democratici Gianluca Scerri, il direttivo del circolo di Castel di Iudica, il responsabile organizzazione del circolo universitario Dario Gulisano e il vice segretario del Pd Jacopo Torrisi.

. I “ribelli” del Pd siciliano, in rotta con la corrente renziana che ha fatto da asso pigliatutto alle Politiche si riuniranno al Real Teatro Santa Cecilia, dando voce al malessere dei territori in un partito sempre più sull'orlo di una crisi di nervi.“Il 5 marzo, per tanti di noi,. Scriveremo tutti insieme un nuovo racconto del Partito democratico”, dice, uno dei promotori del gruppo che nell'ultimo mese ha fato sentire la sua voce critica sulle mosse del partito.”. E la sala, fanno sapere gli organizzatori “sarà letteralmente invasa dai simboli del Pd”. Con adesioni che arriveranno da diverse zone della Sicilia.con militanti del partito, amministratori, segretari di circolo (già un centinaio le richieste di interventi) provenienti da diverse aree del partito. E qualcuno, anche se ancora non confermato, potrebbe arrivare anche da oltre Stretto.. L'ultimo caso arriva da Partinico, nel Palermitano. “Apprendiamo dai social network di una iniziativa di presentazione dei candidati PD a Partinico, organizzata, da non si sa chi e senza il coinvolgimento del circolo territoriale – dice Franca Sicula, segretario del locale circolo Pd -. Il fatto non ci stupisce e ripercorre gli avvenimenti che si sono già verificati a Bagheria e in altri comuni siciliani, dove lo spirito dei militanti di questo partito è stato mortificato da una deriva che punta ad annullare la rappresentanza territoriale, le regole statutarie e il senso di appartenenza a quella che dovrebbe essere una comunità”.La tensione nel partito è palpabile e le critiche si sono fatte sentire anche ai big come Antonello Cracolici o come i parlamentari uscenti messi da parte, c ome Franco Ribaudo e Magda Culotta . Attacca a testa bassa anche Rosario Crocetta., ricandidato in posizione utile ma ormai ai margini. Basti pensare che alla presentazione dei candidati nella segreteria regionale lui non c'era e a fare gli onori di casa è stato Davide Faraone, che dirige il traffico in entrata dei nuovi innesti.