Alla base dell’operazione, la costruzione di un “ponte culturale” tra Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018, e la Slovenia che promuove inediti itinerari turistici volti alla valorizzazione dei tesori storico/artistici del Paese e dei suoi 5 siti Unesco: le Grotte di San Canziano con il canyon sotterraneo fluviale, la foresta vergine di Krokar con il Monte Nevoso Ždrocle, Idria e la miniera di mercurio, la palude di Lubiana legata all’antica civiltà palafitticola ed infine la “Passione di Škofja Loka” rappresentazione storica che si tiene ogni 6 anni nel centro medievale di Škofja Loka e che coinvolge più di 900 membri della locale compagnia teatrale. Riflettori puntati anche sulle tradizioni più antiche e consolidate, come l’enogastronomia e l’apicoltura.

Aljoša Ota, Direttore Ente Sloveno del Turismo in Italia ha dichiarato: “Abbiamo scelto Palermo per presentare le nostre eccellenze perché offre ottimi collegamenti con l’aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari, situato a pochi km dal confine sloveno. La nostra formula di accoglienza, unica in Europa, è orientata allo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, all’insegna di un contatto autentico con la natura. Questa è l'occasione ideale per sottolineare gli innumerevoli spunti offerti dalla Slovenia per vacanze alternative 365 giorni l’anno, anche in località meno note, fuori dai circuiti tradizionali”.

Tante le iniziative in programma per agevolare i flussi turistici dalla Sicilia a cominciare da un transfer gratuito per l’aeroporto di Palermo finanziato dal Gruppo Hit in collaborazione con l’Ente Sloveno per il Turismo in Italia. Il servizio sarà operativo da giovedì 1 marzo 2018 fino al 31 dicembre 2018 con opzione di estensione nel 2019, e sarà riservato ai turisti siciliani che acquisteranno i pacchetti vacanze di Propaganda Viaggi, agenzia palermitana specializzata da anni nello sviluppo di proposte legate alla Slovenia e infopoint del Gruppo Hit per il mercato siciliano. Il bus, riconoscibile per la livrea interamente dedicata alle destinazioni iconiche della Slovenia, avrà anche lo scopo di portare sulle strade di Palermo, Catania e Trapani un vero e proprio concentrato di tutto ciò che di meglio il Paese ha da offrire.

Nell’ambito dell'offerta turistica, un ruolo di primo piano spetta al Gruppo Hit, leader nei settori dell’accoglienza alberghiera e dell’intrattenimento, presente in tutti gli angoli della Slovenia.

