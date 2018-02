Angela Zito, 48 anni, Giuseppe De Rosalia, 20 anni e Salvatore Bronte.

E' caccia a due complici ma nel frattempo la polizia ha ricostruito le fasi del colpo.

In pochi minuti hanno seminato il panico all'interno di una gioielleria di via Porta di Mare a Partanna Mondello, da cui subito dopo il commando si è dato alla fuga.. Sono fuggiti con la refurtiva a bordo di un'auto. Una volta lanciato l'allarme da via Porta di Mare, sono immediatamente partite le ricerche.che con l'ausilio di un elicottero ha battuto palmo a palmo la zona, compresa quella dello Zen, dove tre rapinatori sono stati individuati. In arresto sono finiti. La donna era sola in negozio. Secondo la ricostruzione, ad osservare la scena, poco fuori dell’esercizio, almeno un “palo” ed almeno altri due complici, un po’ più defilati, in attesa. Con violenza, De Rosalia e Zito hanno immobilizzato la vittima, imbavagliandola, legandola con nastro adesivo e chiudendola dentro lo stanzino. La gioielleria era però munita di un sistema di videosorveglianza capace di trasmettere le immagini simultaneamente anche a chi si trovava fuori dai locali commerciali.Bronte e complice sono riusciti a neutralizzare l’intervento dei commercianti, minacciandoli con la pistola e consentire a Zito e De Rosalia di completare la la rapina portando via monili e bigiotteria, per un valore di 25mila euro.Gli altri tre, Bronte, Zito e De Rosalia sono fuggiti, invece, a bordo di un’auto che, in via Rosario Nicoletti, è stata intercettata dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato San Lorenzo. I tre sono quindi stati bloccati ed ammanettati. La refurtiva e seicento euro in banconote false sono stati recuperati.