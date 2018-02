Italia nella morsa del Burian, il gelido vento siberiano, che ha raggiunto intanto il Nord ma che si sta spostando velocemente verso il Centro, il sud e le Isole. È il più freddo che possa raggiungere l'Italia e, come spiega ilMeteo.it, una delle sue caratteristiche principali è che può far crollare le temperature di 10-12 gradi in meno di mezz'ora.In particolare, martedì 27 febbraio sarà il giorno più freddo dell'Inverno. Nord al ghiaccio, valori più alti in Sicilia, dove già da domani mattina, sabato, le nuvole dovrebbero diradarsi.