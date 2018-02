- Il burocrate, condannato dalla Corte dei conti, potrà pagare a rate. E con calma. Perché la scadenza dell’ultimo pagamento è prevista per il. Sì, perché, che dovrà restituire oltrein seguito alla sentenza dei giudici contabili per lo scandalo Ciapi, ha rateizzato la somma in…, dove Lo Nigro e altri condannati dalla Corte dei conti avevano presentato ricorso. I giudici contabili di appello, infatti, nel 2016, dichiararono prescritta una parte del danno provocato, ma condannarono per danno erariale burocrati e rappresentanti del Ciapi a sborsare poco più di otto milioni di euro. Tra questi, appunto,, condannato inizialmente a restituire poco più di un milione di euro, somma poi ridotta a 570 mila euro.e costato quindici milioni di euro. Doveva servire per formare 1.500 ragazzi con l'obiettivo di avviarne 600 al lavoro. I risultati definitivi furono impietosi. Appena. Nessuno di loro trovò un impiego. E così l'Olaf, il nucleo antifrode dell'Unione europea che il progetto aveva finanziato, decise di inviare gli ispettori in Sicilia.La cifra, come detto, inizialmente è stata quantificata superiore al milione. Poi, in appello “lo sconto”:. Una somma comunque enorme che il burocrate ha chiesto di pagare a rate. E così, la prima richiesta di rateizzazione viene presentata alla Regione, che ha il compito di riscuotere,. A questa richiesta l’amministrazione regionale risponde con alcune controdeduzioni. Così, arriva la seconda richiesta di Lo Nigro,. Richiesta alla quale la Regione ha risposto procedendo “tenuto conto dell’ammontare del credito e delle attuali condizioni del debitore – scrive il dipartimento regionale delle Finanze pochi giorni fa – alla determinazione di un piano di rateizzazione articolato, per numero e ammontare delle rate”. Tutto legittimo, per carità. E previsto da un decreto legislativo dell’agosto del 2016. E così, ecco il via libera al “piano di rateizzazione del debito, articolatoe una rata a saldo pari a, comprensive di interessi legali, decorrenti dal 14 gennaio 2016 e fino al 28 dicembre 2059”. Quando Lo Nigro, nato ad Altofonte nel 1955, avrà… 104 anni.