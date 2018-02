A Palermo la Giornata del Pensiero sarà vissuta domenica 25 febbraio con un grande gioco che coinvolgerà tutti gli scout dei 14 gruppi dell’Agesci di Palermo e del gruppo di Piana degli Albanesi insieme alla cittadinanza. Il tema conduttore della giornata sarà quello della “crescita” in relazione al territorio: i quartieri, le periferie, l’intera città.

Si celebrerà “Palermo, Capitale della Cultura 2018” attraverso il tema della crescita e della cura del proprio patrimonio culturale; lo faremo attraverso i seguenti ambiti: paesaggio, lingua, monumenti, gastronomia, tessuto urbano, multietnia.

Le attività avranno inizio alle 8.30 sul sagrato della Cattedrale; alle 10.30 in Piazza Pretoria ci sarà un “check point” per tutti i partecipanti; alle 16.00 in Cattedrale la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Alle 17.30 avrà luogo la cerimonia di rinnovo della Promessa Scout cui parteciperà il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

PALERMO - La Giornata del Pensiero viene celebrata ogni anno dagli scout di tutto io mondo per ricordare il fondatore del movimento scout, Lord Robert Baden-Powell, e rilanciare l’impegno di cittadinanza consapevole e responsabile: il tradizionale “penny” che viene raccolto ogni anno (destinato ad azioni e opere di bene e di pace) offre l’occasione, per i ragazzi e per gli adulti, di rinnovare l’impegno a crescere - attraverso la proposta pedagogica dello scautismo – nella competenza e nella responsabilità del servizio.