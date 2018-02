Il personale ha effettuato controlli, dopo le piogge torrenziali delle ultime ore, sulle strade provinciali e su quelle consortili nei pressi del fiume. Sono stati monitorati in particolare i ponti. "Considerate le forti precipitazioni che stanno caratterizzando tutta la Sicilia da diverse ore, - spiegano - il gruppo di Protezione civile e il settore infrastrutture stradali raccomandano la massima prudenza a quanti dovessero mettersi in viaggio lungo le strade interne. Permane, infatti, l'allerta meteo arancione con avviso emanato dal dipartimento regionale della Protezione civile per forti temporali, raffiche di vento e rischio idrogeologico ed idraulico".(ANSA).