PALERMO - "Sono seriamente preoccupato perché è un clima di violenza verbale e purtroppo anche fisica che rischia di riportare Palermo e tutta l'isola nel clima difficile che abbiamo vissuto negli anni della prima Repubblica. Bisogna avere rispetto per l'avversario, bisogna neutralizzare gli estremisti a qualunque parte appartengano e sono convinto che la politica debba tornare a parlare di temi seri per offrire ideali per i quali confrontarsi e lottare perché il vuoto delle idee e il vuoto dei valori porta a questo clima di scoramento, di aggressione di delegittimazione dell'avversario". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci commentando il clima di tensione e di violenza che si è registrato in questi giorni a Palermo. "L'appello in vista delle manifestazioni di domani è stato lanciato molto prudentemente dal ministro degli Interni - ha aggiunto - quando dice che ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee in democrazia e quindi ognuno ha il diritto di sfilare e di tenere comizi nel rispetto dell'altro".(ANSA).