- Il gruppo Donne Impresa di Confartigianato Palermo rinnova le sue cariche. Il movimento dell'imprenditoria femminile, nato nel 1994 e presente in tutta Italia, avrà da oggi un nuovo presidente e due nuovi vice presidenti. Si tratta di, storica ceramista di Monreale,, titolare di un mobilificio in centro a Palermo earchitetto.dice BonsignoreSiamo felici di poter dare il nostro contributo all'interno di Confartigianato, con cui condividiamo l'idea del "fare" e di concretizzare i progetti".A Palermo fanno parte del movimentodonne: "Un grande gruppo con cui lavorare in sinergia - dicono i vice presidenti di Confartigianato Palermo,- che sarà parte integrante delle nostre attività. Ognuna di loro potrà mettere in pratica la propria professionalità e contribuire all'innovazione su cui oggi punta la nostra associazione".