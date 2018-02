PALERMO - La Procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della condanna per Dario Nicolicchia che in primo grado è stato condannato a nove anni per aver fatto prostituire l'ex fidanzata minorenne. Chiesta la conferma della condanna a tre anni e mezzo per l'assistente capo della polizia Dario Pandolfini accusato di aver fatto da tramite tra Nicolicchia, l'ex della donna, e altri clienti. Avrebbe procacciato clienti anche il proprietario di un sexy shop condannato a 4 anni. Tra i clienti anche un avvocato che è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. Erano stati inflitti anche 9 mesi a un ristoratore, 8 mesi a un dentista e pene da 8 a 5 mesi per altri tre presunti clienti della baby squillo. Nicolicchia - secondo gli inquirenti - sarebbe riuscito a persuadere una ragazza, una studentessa palermitana sedicenne all'epoca dei fatti, avvenuti nel 2013, ad avere rapporti sessuali a pagamento.(ANSA).