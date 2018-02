La procura di Napoli ha nel frattempo disposto il sequestro della salma e l'esame autoptico.

Un 28enne di Ischia, Lino Maltese, è morto dopo essere stato ricoverato per polmonite all'ospedale Rizzoli. Era lo zio di una bimba di appena 12 mesi deceduta al Santobono di Napoli per meningite fulminante. "Dai primi accertamenti parrebbe che il giovane, anche in ragione di problematiche preesistenti, si trovasse già in una condizione clinica delicata al momento del ricovero, verificatosi nelle prime ore della mattina del 22 febbraio - spiega una nota dell'Asl Napoli 2 Nord - l'immediato ricovero nel reparto di medicina e il successivo trasferimento in rianimazione, causato dall'improvviso aggravamento delle sue condizioni, non hanno potuto evitare l'esito infausto. L'azienda sta valutando l'eventualità di realizzare ulteriori approfondimenti circa le procedure messe in atto".