PALERMO - "Sono senz'altro contenta del fatto che gli operai dello stabilimento Italcementi di Isola delle Femmine abbiano salvato il loro posto di lavoro. Al tempo stesso mi chiedo come sia possibile che la politica regionale ceda ad un vero e proprio ricatto, prorogando l'autorizzazione per lo sfruttamento della cava di Carini, senza verificare l'effettivo rispetto delle norme vigenti da parte dell'azienda e la sostenibilità dell'impatto ambientale. La documentazione dell'AIA è del 2008, e quella per cui si richiede il rinnovo non mi risulta riporti all'interno del suo ciclo produttivo questa concessione". Lo sostiene Claudia Mannino, capolista palermitana di Insieme alla Camera."In Sicilia la politica industriale non può ridursi esclusivamente all'esecuzione dei diktat di una multinazionale straniera - aggiunge Mannino - ma deve essere pianificata per creare occupazione nel rispetto del territorio, dell'ambiente e della salute dei cittadini. Per queste ragioni sto per inviare una diffida affinché l'intero procedimento di rinnovo dell'AIA includa, seguendo la logica imposta dall'azienda, anche le concessioni subordinate all'attività produttiva".