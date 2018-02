per non essere riuscito a riprodurre alla perfezione il piatto vegetariano della chef Antonia Klugmann. È finita così, con le erbe di campo, l'esperienza a Masterchef di Antonino Bucolo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, macellaio a Piraino, in provincia di Messina, dove vive con la fidanzata "di cui sono follemente innamorato", ha ripetuto spesso.Il piatto dell'Invention Test era una specialità della chef che fa parte del quartetto di giudici del talent di Sky, i raviolini arrostiti ripieni di skuta e cicoria selvatica su purea di fichi con erbe, limone marinato e centrifuga al porro. Una cucina con cui "il macellaio sbagliato", come si definisce perché voleva fare il cuoco, non ha troppa dimestichezza e quindi ha dovuto lasciare il programma a poche puntate dalla finale."MasterChef è un sogno che si doveva avverare e rappresenta per me una partenza, un trampolino di lancio", aveva detto e con questo spirito, sempre allegro e positivo, ieri Antonino ha lasciato la cucina di Masterchef. E, finalmente, Barbieri si è ricordato chi gli ricorda Antonino: Giulio Andreotti. Il macellaio siciliano non è rimasto soddisfatto da questa risposta: si aspettava "magari uno più bello".Nella seconda puntata di ieri sera, al Pressure test, è stata eliminata la pugliese