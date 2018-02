Requirez vanta una lunga esperienza nel ruolo, in quanto è stato nel corso della sua carriera Direttore sanitario delle Asp di Palermo e di Enna, dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo, oltre che Commissario straordinario dell'Asp DI Siracusa.

Inoltre ha fatto parte della Commissione Oncologica Nazionale, in rappresentanza della Regione Siciliana. Dal 2011 è capo servizio all’assessorato regionale alla Salute.

"Si tratta di un nome di alto profilo – dice Bavetta – con grandi competenze sia sanitarie che manageriali e che conosce sia il funzionamento delle aziende sanitarie che ospedaliere, ma anche dell’assessorato alla salute. Sono certo che la nostra azienda farà un ulteriore salto di qualità con il suo apporto".

"E’ una sfida per me – commenta Requirez – voglio dare il mio contributo a questo nuovo modello organizzativo degli ospedali per intensità di cure, che il commissario Bavetta sta realizzando in provincia di Trapani".

TRAPANI - Il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta ha nominato nuovo direttore sanitario aziendale Salvatore Requirez, in atto dirigente responsabile del servizio Promozione della salute del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana.Laureato in Medicina e chirurgia, è specializzato in gastroenterologia, endoscopia digestiva, economia sanitaria, igiene pubblica e medicina preventiva.