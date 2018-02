ROMA - Per l'allerta gelo si mobilita anche Viabilità Italia - il Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità - che seguirà costantemente l'evolversi delle condizioni meteo e la regolarità del traffico veicolare e ferroviario. In particolare, si segnala che le condizioni di transitabilità delle strade potranno rendere necessaria l'adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione senza soluzione di continuità per i tir. Viabilità Italia ricorda, inoltre, che in caso di pioggia che, a causa delle temperature prossime allo zero termico, si congela al suolo ('freezing rain'), le procedure di sicurezza vigenti impongono il blocco totale del traffico veicolare lungo la strada interessata dal fenomeno, fino alla verifica positiva delle condizioni di aderenza al manto stradale. Considerando i riflessi sulla circolazione stradale che potranno verificarsi a causa delle precipitazioni nevose, si consiglia di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo. (ANSA).