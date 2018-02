E' un anno di semina, che intende coinvolgere ogni quartiere e territorio urbano nel progetto Capitale della Cultura. Anche i cittadini sono chiamati a fare la loro parte, con l’obiettivo di coltivare e proiettare la nuova visione di Palermo nel futuro: affinché sia capitale della cultura ogni giorno".

PALERMO - "Palermo Capitale della Cultura 2018 offre alla città opportunità uniche. Non sprechiamo questa occasione. In sinergia col Ministero dei beni culturali e la Regione Sicilia, il Comune ha formulato una offerta di eventi sempre in progress con l'intento di rilanciare l’immagine di una città sospesa fra presente e passato, ma rivolta al futuro. Musica, arte e spettacolo declineranno i valori dell’inclusione sociale, della legalità e della solidarietà, che Palermo da sempre racchiude in sé". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Sinistra comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. "