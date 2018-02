PARTANNA (TRAPANI) - La giunta di Partanna, guidata dal sindaco Nicolò Catania, ha approvato il progetto esecutivo da 727.309,24 euro per i "Lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale della Caserma dei carabinieri e degli Uffici giudiziari del Comune di Partanna". Fra gli interventi previsti figurano il miglioramento ed adeguamento strutturale degli edifici; la revisione ed adeguamento dell’impianto elettrico della sede della stazione dei carabinieri e degli uffici giudiziari, l’installazione di corpi illuminanti a basso consumo nella zona parcheggio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il rifacimento dei bagni, la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura di alcuni locali e la creazione di uno spazio per la raccolta differenziata dei rifiuti.Il progetto è già stato finanziato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità a seguito della partecipazione dell’ente locale al bando per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione Siciliana. Lo stanziamento dell’importo complessivo di 727.309,24 euro è così ripartito: 478.206,69 euro a base d’asta, 96.337,43 euro per costo della manodopera, 4.015,67 euro quali oneri sulla sicurezza e 245.086,88 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. “Gli interventi - afferma il sindaco Nicolò Catania - rientrano nel piano intrapreso dall’amministrazione comunale per rendere più moderna ed efficiente la stazione locale dei carabinieri e gli annessi uffici giudiziari al fine di rafforzarne l’operatività necessaria per svolgere efficacemente le proprie funzioni in difesa dei cittadini. Considerando poi che la caserma si trova nel cuore del centro storico i lavori sono la naturale prosecuzione dell’importante opera di riqualificazione del centro urbano che stiamo portando avanti”.