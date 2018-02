PALERMO - I carabinieri hanno arrestato quattro palermitani accusati di furto aggravato in concorso. Due militari liberi dal servizio li hanno sorpresi mentre ad Altofonte stavano svaligiano un garage.I quattro sono, 28 anni;, 46 anni;, 26 anni e, di 24. Sono stati sorpresi mentre caricavano su un furgone Piaggio Porter attrezzi agricoli e prodotti alimentari custoditi in un garage.I ladri avevano 497 chiavi alterate, un cilindretto da serratura e uno per mettere in moto le auto. Il Gip ha convalidato gli arresti e condannato Oliva, Spinnato e Colombo a 2 anni di reclusione (in carcere per i primi due e ai domiciliari per il terzo) e 700 euro di multa; mentre ha condannato (pena sospesa) Castiglia a 1 anno 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 700 euro di multa. (ANSA).