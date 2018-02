"Sei grassa", le ha detto il compagno prima di colpirla con pugni in faccia. Un grave caso di bullismo fra dodicenni, culminato in una vera e propria aggressione tra i banchi. L'episodio si è verificato in una scuola media di Augusta, nel Siracusano. A farne le spese, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale compagnia, una ragazzina augustana di 12 anni.Vessata da tempo, offesa ripetutamente perché ritenuta grassa, minacciata e infine presa a pugni in faccia da un compagno di classe davanti agli altri alunni e all'insegnante di sostegno. La ricostruzione è tutta in una dettagliata denuncia sporta dai genitori della ragazzina: la madre è stata avvertita di quanto era accaduto dall'insegnante. A seguito delle lesioni la ragazzina è stata accompagnata al pronto soccorso.I carabinieri hanno identificato tutte le parti coinvolte e hanno informato dei fatti l’autorità giudiziaria. I militari dell’Arma proporranno all'Istituto scolastico di avviare una serie di incontri con le varie classi al fine di trattare, con gli studenti, proprio lo specifico tema del bullismo, sottolineando la gravità delle conseguenze, sia per chi lo subisce che per chi lo attua.