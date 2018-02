PALERMO - Posti di lavoro a rischio al Centro regionale trapianti che ha sede all'interno del Civico. Sono venti i precari che lavorano all'interno della struttura e che al momento vedono scaduto il loro contratto di lavoro. Si trappa per la maggior parte di psicologi, ma tra questi anche un chimico farmaceutico, un biologo, un ingegnere informatico e due giornalisti. "C'è certamente un'esperienza pluriennale delle professionalità formate che dovrà essere investita nel settore - dice La coordinatrice regionale del Crt Bruna Piazza, le cui parole sono riportate dal quotidiano La Sicilia -, con quale modalità non posso essere io a dirlo". Intanto, il dipartimento regionale per la Pianificazione strategica, all'interno dell'assessorato alla Salute, ha precisato che "il divieto di instaurare rapporti di collaborazione" è stato spostato all'1 gennaio 2019. La nota, a firma del dirigente generale Mario La Rocca, è stata inviata ai vertici del Centro regionale trapianti."Auspichiamo una soluzione immediata da parte dell’assessore Razza e del governo regionale non solo nel nostro interesse legittimo,ma anche per il miglior funzionamento del centro regionale trapianti,struttura importante per migliaia di persone che nel trapianto trovano l’unica soluzione al loro problema di salute", spiegano i venti lavoratori precari.