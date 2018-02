(leggi qui) E invece col passare dei giorni lo sconcerto è cresciuto a macchia d'olio, il malessere è andato ben oltre la scontentezza, una parte dei nostri elettori si è accorta di essere sempre più disorientata . I Partigiani del PD, i segretari dimissionari, i Circoli chiusi per dignità… e dall'altra parte candidati che neanche provano a recuperare il rapporto con i territori e si nascondono nelle gelaterie".

Il principale attore del centrosinistra stenta ormai perfino ad essere 'riconosciuto' da una parte dei suoi elettori.

So quanta sofferenza sta provocando in migliaia di militanti questa situazione, l’essere costretti a balbettare piuttosto che impegnarsi anima e corpo in campagna elettorale. Non so quale sarà l'esito del voto del 4 marzo. Una cosa però mi è chiara: non basterà un congresso a risolvere i problemi che il Pd ha davanti a sé, e non saranno di certo le percentuali delle singole aree che ridaranno un'anima al partito, in Sicilia e in Italia".

E Cracolici annuncia il suo progetto: "

Io farò la mia parte: subito dopo il 4 marzo rimetterò in cammino l'associazione Demos, Democratici Siciliani, insieme con quanti vorranno ridare senso alla politica e ricostruire una speranza per un centrosinistra competitivo, coerente con la propria storia e capace di interpretare la domanda di rinnovamento della nostra società e della nostra gente. Lo devo a me stesso, alla nostra storia, ai tanti amministratori che svolgono con onestà e dedizione il loro ruolo forse nel momento più difficile della vita pubblica di questo Paese. Sarà una sfida difficile, ma al tempo stesso entusiasmante. Sarà un nuovo inizio. Altro che un 'fuoco di paglia'…".

"Chi ha fatto spallucce di fronte alle proteste sollevate per la composizione delle liste del Pd- scrive il parlamentare regionale su Facebook - sperava che il mio voto contrario alla Direzione nazionale, l’unico voto contrario, fosse un urlo isolato che nel giro di pochi giorni sarebbe stato riassorbito dall'incalzare della campagna elettorale.malgrado la pericolosità di una destra aggressiva e di un populismo inconcludente.