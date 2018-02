on è soltanto la natura da sempre opposta delle due "fazioni" a preoccupare, non sono gli eventi di Torino di ieri e di Milano di oggi a far stare pronte le forze dell'ordine: a Palermo c'è anche il conto in sospeso dell'aggressione a Massimo Ursino, dirigente provinciale di Forza Nuova. Due dei suoi presunti aggressori, tra l'altro, sono stati scarcerati oggi poco prima di pranzo.

ori di sfottò dei militanti dei centri sociali nei confronti del dirigente provinciale di Forza Nuova Massimo Ursino. Tra le mani, rotoli di nastro adesivo.

Il corteo ha raggiunto via Cavour e sta giungendo al luogo in cui è partito. Non sono mancati cori contro la Digos.

Il serpentone ha raggiunto i Quattro canti e ha imboccato il corso Vittorio Emanuele, in direzione di via Roma. Il corteo pacifico è composto anche da diversi ragazzi di colore che hanno partecipato ai cori: "Siamo tutti antifascisti".

Chiuderanno invece alcuni noti negozi di abbigliamenti in via Ruggero Settimo, a due passi dal Teatro Massimo dove si raduneranno i manifestanti nel pomeriggio. "Noi invece attendiamo di capire come andranno le cose" spiegano dall'interno di un negozio di scarpe.

, camionette delle forze dell'ordine a ogni angolo, in giro pochissime persone per essere un sabato pomeriggio. È così che Palermo si prepara ai due eventi che hanno fatto salire la tensione nelle ultime ore: il corteo dei centri sociali e la manifestazione di Forza Nuova. A poche centinaia di metri l'uno dall'altro. E nIl corteo è tornato a piazza Verdi. CI manifestanti hanno tirato fuori dei rotoli di nastro adesivo. Un chiaro riferimento all'aggressione nei confronti del militante di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta pochi giorni fa nel centro di Palermo., la maggior parte dei negozi di via Maqueda ha tenuto alzate le saracinesche. Tra i manifestanti pochi politici. Presente il deputato nazionale di Leu, Erasmo Palazzotto.torna nella fogna" e sulle note di "Bella ciao" è partito il corteo antifascista.Solo un caso mediatico. Non c'è un referto, non c'è stato un pestaggio. Parliamo di antifascismo e della gente di Palermo che non vuole Fiore e che non vuole Forza Nuova. Questa è la giornata dell'antifascismo di tutto. Tutti uniti per ripudiare le idee fasciste. Non c'è bisogno di violenza, siamo in tanti. Fiore in centro non può venire". Lo dichiara Giorgio Martinico che ha appena raggiunto il corteo., quelle rosse dei sindacati di base e anche quelle gialle e nere dell'Unione atei agnostici e razionalisti. E uno striscione alto con la scritta "Meglio Porco che fascista". Sta partendo da via Maqueda, di fronte al Teatro Massimo il corteo degli antifascisti. Gli elicotteri della polizia sorvolano già la folla composta da molti giovani. Il serpentone proseguirà per la stessa via Maqueda per poi imboccare corso Vittorio Emanuele verso via Roma, quindi via Cavour per il ritorno al Massimo., luogo scelto da centri sociali, sindacati, Arci, Anpi ed esponenti della sinistra che da qui partiranno per raggiungere il Comune di Palermo manifestando contro il fascismo. Centinaia i poliziotti e i carabinieri presenti per il servizio d'ordine. Una sindacalista della Slai Cobas ha avuto un battibecco con la Iena Ismaele La Vardera ex candidato sindaco di Palermo per la Lega. La sindacalista ha accusato La Vardera di provocare i manifestanti. L'alterco è stato subito sedato dagli agenti.Alcuni negozi sono rimasti aperti questa mattina, ma nel pomeriggio hanno deciso di abbassare le saracinesche: "Non ci sembra il caso di restare ad aspettarli qui", dicono alcuni commessi, decisamente preoccupati. Altri, invece, aspetteranno fino all'ultimo di capire come evolve la situazione prima di decidere se rimanere aperti o chiudere. Dubbi anche nelle vie che non saranno toccate direttamente dai cortei, ma che sono comunque vicine alle arterie lungo le quali sfileranno gli antagonisti e i centri sociali. "Noi chiudiamo tutto" annuncia una commessa in via Mariano Stabile, proprio mentre una "vicina" di negozio chiede notizie e rassicurazioni: "Voi che fate? A me il capo ha detto che non possiamo chiudere".Alcune macchine della Polizia municipale presidiano gli angoli nei pressi del Teatro Politeama, tra via Amari e via Turati. Oltre le auto e le transenne, il vuoto. Una via Libertà completamente sgombra e insolitamente silenziosa.e ha chiesto ai bar che hanno tavolini all'esterno di mettere tutto all'interno. Sgomberate le strade dalle auto, la polizia ha chiesto ai negozianti di non esitare a tirare giù le saracinesche e chiudere nel caso in cui la situazione dovesse diventare pericolosa.