PALERMO - Le piogge abbondanti ieri hanno provocato l'esondazione del torrente Sant'Elia nella zona di Pioppo a Monreale (Pa). L'acqua del torrente ha provocato la caduta del muro di contenimento di una casa in via Sant'Elia. Sono intervenuti i carabinieri, la protezione civile comunale e i vigili del fuoco che dopo aver messo in sicurezza l'abitazione l'hanno dichiarata inagibile. (ANSA)